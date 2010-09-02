Даішника вигнали з роботи за лайку

Федора ШКАБЕРІНА, який на посту інспектора джанкойської ДАІ нецензурно висловлювався на адресу водія автомобіля, звільнено з органів внутрішніх справ, повідомила в четвер прес-служба кримської міліції.

У мережі Інтернет в серпні з`явилося відео розмови водія з державтоінспектором. Автомобіліст просить даїшника повідомити причину зупинки машини. Інспектор починає сперечатися з водієм і двічі заявляє, що, якби був він зараз не на службі, то "набив би є...о" автомобілісту. Державтоінспекція на час перевірки усунула ШКАБЕРІНА від виконання службових обов`язків і обіцяла звільнити його з органів внутрішніх справ.

"За результатами перевірки за грубе порушення службової дисципліни і непрофесійні дії під час несення служби, що компрометують співробітника міліції, капітан міліції ШКАБЕРІН звільнений з органів внутрішніх справ", - йдеться у повідомленні.