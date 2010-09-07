Тисяча спортсменів промарширує Севастополем

Більш як тисяча спортсменів пройде вулицями Севастополя в п`ятницю, 10 вересня. Парад присвячений Дню фізичної культури і спорту України, повідомила прес-служба севастопольської державної адміністрації.

"У зв`язку з проведенням параду з 16.00 до 16.45 буде перекрито рух легкових автомобілів і громадського транспорту центральним міським кільцем", - йдеться в прес-релізі.

Потім на літньому майданчику Приморського бульвару пройде урочисте вручення нагород. Там же відбудуться показові виступи спортсменів.

Захід організували відділ у справах сім`ї, молоді і спорту, управління освіти та науки адміністрації, федерації видів спорту.