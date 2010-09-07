Рада не запровадила мораторій на підвищення тарифів на ЖКП

Верховна Рада України відмовилася встановити мораторій на підвищення тарифів на житлово-комунальні послуги та газ.

Розглядалися 4 проекти постанови. Один з них був внесений представниками фракції КПУ і отримав найбільшу підтримку депутатів – 200 з 421. Проект постанови, внесений депутатом Олегом ЛЯШКОМ (БЮТ), підтримали 176 з 421, Романа ЗВАРИЧА – 174 з 421, Юрія КАРМАЗІНА – 174 з 421.

Після голосування депутати з фракції БЮТ заблокували трибуну парламенту.

ЛЯШКО заявив, що представники БЮТ наполягають на повторному голосування цього питання.