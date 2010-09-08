"Артек" відкрив пам`ятний знак Кірпі

У міжнародному дитячому центрі «Артек» відкрили пам`ятний знак Герою України, колишньому міністру транспорту країни і генеральному директору держпідприємства «Укрзалізниця» Георгію Кірпі, під керівництвом якого в 2004 році будувалася «артеківська» школа.

За півроку недобудова перетворилася на учбовий комплекс. 1 вересня 2004 року нова школа зустріла перших учнів, повідомила прес-служба «Артека».

«Школа в ”Артеку” - це наша гордість. Цю чудову школу побудував Георгій Миколайович Кірпа. ”Артеківська” школа - це освітня візитка України», - сказала гендиректор міжнародного дитячого центру Олена ПІДДУБНА 7 вересня на церемонії, присвяченій Дню знань і початку навчального року для «артеківців».

Гостями дітей стали представники «Укрзалізниці» і Придніпровської залізниці.

Школа розрахована на одночасне навчання 1272 учнів 5-12 класів, 53 аудиторії оснащені сучасним устаткуванням.