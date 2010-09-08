73% українців не можуть жити без мобільника (опитування)

Більшість українців не готова відмовитися від мобільних телефонів, свідчать результати телефонного опитування, проведеного Інститутом Горшеніна.

72,5% українців заявили, що ніколи не відмовляться від мобільного зв`язку. Близько третини опитаних (36,8%) могли б відмовитися від користування мобільним телефоном зокерма в тому разі, якщо послуги зв`язку значно подорожчають. Більш як чверть (27,2%) - якщо стане доступнішим стаціонарний телефон, а кожен шостий респондент (15,6%) готовий відмовитися від мобільного телефону, якщо обмежуватиметься його особистий простір.

Через шкоду для здоров`я готові відмовитися від користування мобільним зв`язком 13,4% українців, а 4,9% відмовляться від мобільного телефону, тільки якщо не буде необхідності в його використанні. Важко відповісти на це питання - 3,2% респондентів.

Переважній більшості українців (84,2%) необхідний мобільний телефон. З них більш як половина (57,8%) вважає, що мобільний телефон їм «дуже потрібний», близько чверті (26,4%) - «швидше потрібний». Не відчуває необхідності в наявності мобільного телефону лише кожен десятий респондент (11,6%). З них 8,1% відповіли, що телефон їм «швидше не потрібний», 3,5% - «точно не потрібний». Важко відповісти на дане запитання - 4,2% респондентів.

Більшість українців (77,1%) влаштовують якість мобільного зв`язку. З них відповідь «повністю влаштовує» дали 48,4%, «швидше влаштовує» - 28,7%. Протилежної точки зору дотримується кожен п`ятий опитаний (19,0%). З них відповіли, що якість мобільного зв`язку їх «швидше не влаштовує», 13,4%, «повністю не влаштовує» - 5,6%. Важко відповісти на дане запитання 3,9% респондентів.

Переважна більшість українців (89,1%) вважають головною причиною необхідності мобільного телефону можливість зв`язатися з близькими й родичами у будь-який момент. Більш як половина опитаних (65,4%) відповіли, що мобільний телефон допомагає їм у роботі, а майже половина респондентів (48,7%) вважають, що він необхідний на випадок екстремальних ситуацій. Інші функції мобільного телефону – інтернет, ігри, калькулятор, навігація - потрібні 42,9% опитаних. Відповідь «інше» на дане запитання дали 8,7% респондентів, важко з відповіддю - 5,4%.

Інститут Горшеніна провів телефонне опитування на тему «Мобільний зв`язок в Україні» 4-6 вересня. Загалом згідно з випадковою вибіркою було опитано 1000 респондентів у віці від 16 років у всіх обласних центрах України, містах Києві і Севастополі. Квотами були регіон проживання, стать і вік респондентів. Похибка репрезентативності дослідження не перевищує +/-3,2%.