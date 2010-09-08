У Севастополі можуть вимкнути більше половини ліфтів

Територіальне управління Державного комітету з промислової безпеки, охорони праці й гірничого нагляду вважає незадовільною роботу Севастополя з утримання ліфтів у багатоповерхових будинках.

Як сказано в повідомленні прес-центру теруправління, до кінця першого півріччя з 940 севастопольських ліфтів, зареєстрованих в органах котлонагляду, 570 відпрацювали нормативний термін служби.

”На сьогоднішній день перевірено ліфти, що експлуатуються підприємством ”РЕП-5”. У всіх 52 ліфтів, що обслуговуються підприємством, закінчився нормативний термін служби”, - йдеться в повідомленні.

За підсумками перевірки 8 ліфтів, що перебувають в аварійному стані, опломбовано, на інші 44 виписано розпорядження з вимогою до власника ухвалити рішення про їх зупинку.

Голові севастопольської міської державної адміністрації Валерію САРАТОВУ направлено повторне звернення щодо безпечної експлуатації ліфтів.

Якщо адміністрація не відреагує на звернення, то територіальне управління Держгірпромнагляду зупинить експлуатацію всіх ліфтів, що не відповідають ”Правилам обладнання і безпечної експлуатації ліфтів”, для недопущення травмування севастопольців, сказано в повідомленні.