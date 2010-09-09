Тигриця Тимошенко не проти хлопця від Януковича

Директор приватного ялтинського зоопарку «Казка» Олег ЗУБКОВ сподівається знайти спонсорів для купівлі нареченого для білої тигриці на ім’я Тигрюля, яку лідер БЮТ Юлія ТИМОШЕНКО передала звіринцю минулого року, і не проти назвати його Вітя.

«Прекрасна ідея! Я навіть готовий назвати його Вітя, і хай би Вітя любив Юлю все життя. Хоча б у цьому ми досягли б консенсусу», - сказав директор звіринцю на прес-конференції в Сімферополі, відповідаючи на запитання журналістів, чи готовий він прийняти від президента України Віктора ЯНУКОВИЧА «хлопця» для Тигрюлі, якщо буде така пропозиція.

ЗУБКОВ запропонував журналістам підкинути ідею ЯНУКОВИЧУ.

При цьому він відзначив, що зоопарк - зона поза політикою.

ЗУБКОВ повідомив також, що ЯНУКОВИЧ поки не бував у його зоопарку.

«Не переживайте, президент приїде. Він любить тварин. У нього є свій зоопарк в «Межигір’ї». Я думаю, ми порозуміємося з ним», - сказав директор звіринцю, додавши, що приготував для глави держави живий подарунок.

ЗУБКОВ створив «Казку» у 1995 році. Це перший приватний зоопарк у СНД. На даний час у звіринці утримуються більш як тисяча тварин і птахів, багато з них - рідкісних видів.

ЗУБКОВ підшукав Тигрюлі тигра у Франції, але поки що не в змозі придбати його через високу ціну.