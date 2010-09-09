2 екологи погоріли на "зелені"

Співробітники правоохоронних органів 8 вересня затримали двох працівників Азово-Чорноморської екологічної інспекції під час одержання 700 доларів хабара, прокуратура порушила кримінальну справу, повідомила прес-служба наглядового відомства Криму.

Гроші працівникам екоінспекції передав підприємець за нереагування на порушення природоохоронного законодавства.

Прокуратура Ялти завела справу за фактом одержання хабара за ч.2 ст.368 Кримінального кодексу України.

Крім того, скоєння злочину, передбаченого цією статтею КК, інкриміноване прокуратурою Криму чиновникові Лісновської сільради Сакського району автономії, якого викрито в одержанні 2 тис. грн. за довідку про походження сільськогосподарської продукції.

Проводиться досудове слідство.