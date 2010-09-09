Лжесоціалісти вимагають гроші за місця в списках СПУ

Кримська організація Соціалістичної партії України заявляє, що невідомі громадяни представляються уповноваженими парторганізації і пропонують людям купити місця у виборчих списках СПУ на місцевих виборах.

«Ми засуджуємо і вважаємо подібні дії шахрайськими і попереджаємо аферистів про кримінальну відповідальність. Кримська республіканська організація також, як і районні і міські організації СПУ не торгують ні партійними квитками, ні місцями у виборчих списках, ні совістю», - мовиться в заяві рескомітету.

Парторганізація просить громадян, що зіткнулися з пропозиціями лжесоціалістів, звертатися в реском Соцпартії у Сімферополі або до міліції.

Місцеві вибори відбудуться в Україні 31 жовтня.