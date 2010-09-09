ДАІ шукає ями на переїздах Криму

15:00, 09 вересня 2010
Крым
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У регіоні розпочалися рейди

Співробітники Державтоінспекції з 11 вересня по 30 жовтня проведуть в Криму операцію «Залізничний переїзд» для визначення стану переїздів і посилення контролю за водіями, повідомила прес-служба кримського управління ДАІ. 

«Працівники ДАІ проведуть комплексні обстеження залізничних переїздів. При виявленні недоліків в організації дорожнього руху власникам переїздів вручатимуть розпорядження для їх усунення. У випадках невиконання розпоряджень посадових осіб притягнуть до адміністративної відповідальності», - мовиться в прес-релізі. 

Державтоінспекція нагадує водіям про необхідність дотримання правил дорожнього руху на переїздах. 

Інспектори вже проводять рейди для виявлення порушників.

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