Криза в Україні триватиме ще 2-3 роки

Прем`єр-міністр Микола АЗАРОВ прогнозує вихід України з економічної кризи через два-три роки.

«2-3 роки ситуація в країні буде важкою. Чому вона буде важкою? Перш за все, тому що ми ще не вийшли з кризи. Ми не вийшли на докризовий рівень виробництва», - сказав АЗАРОВ в Сімферополі на нараді з актуальних питань розвитку Криму.

За його даними, Україна зараз виробляє менше, ніж у 2007 році, а її витрати зросли в 1,5 разу.

АЗАРОВ вважає, що альтернативи підвищенню ціни на газ для населення України не було.

Національна комісія регулювання електроенергетики збільшила з 1 серпня на 50% ціни на газ для українців і для підприємств теплоенергетики, що забезпечують опалення і гаряче водопостачання населення.