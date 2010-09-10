Проблем з фінансуванням виборів не буде - Азаров

Прем`єр-міністр України Микола АЗАРОВ заявляє, що уряд зуміє в повному обсягу забезпечить фінансування місцевих виборів, які відбудуться 31 жовтня.

«Президент поставив перед нами завдання забезпечити фінансування - ми забезпечимо. Ми закриємо повністю проблему фінансування виборчої кампанії. Проблем жодних немає», - сказав АЗАРОВ на прес-конференції в Сімферополі після наради з актуальних питань розвитку Криму.

На питання журналістів, чи буде він рекомендувати своїм підлеглим йти у відпустку на час виборів, він сказав, що буде не просто рекомендувати, а вимагати цього від бажаючих взяти участь у виборчій кампанії.

«Вимагатиму від них робити вибір - якщо він хоче йти на вибори, хай йде, а якщо він хоче працювати в системі виконавчої влади - то хай працює», - сказав прем`єр.