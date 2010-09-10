ПР обіцяє не загравати з кримчанами

Кримська організація Партії регіонів закликає політичні сили провести виборчу кампанію з місцевих виборів без порушення законів і зі свого боку обіцяє не загравати з виборцями.

«Закликаємо всі політичні сили Криму гідно провести виборчу кампанію, діючи суворо в рамках закону, і тим самим підтвердити статус автономії як республіки, де дотримуються права громадян, принципи свободи слова і прозорості виборчого процесу», - говориться в резолюції зборів Кримської ПР, які відбулися 10 вересня в Сімферополі.

«Вступаючи в напружений період виборчої кампанії, ми, команда президента - Партія регіонів, зобов`язуємося не тільки неухильно дотримуватися законності та слідувати демократичним постулатам, але й зберігати вірність принципу регіоналів «Обіцяли - виконуємо!», уникаючи будь-яких проявів популізму і загравання з виборцями. В основі нашого діалогу з кримчанами лежать лише конкретні справи і реально здійснимі обіцянки», - говориться в заяві кримських партійців.

Регіональна організація ПР також висловила підтримку «курсу масштабних реформ», проголошеному главою держави Віктором ЯНУКОВИЧЕМ.

Виборча кампанія стартує 11 вересня.

Місцеві вибори відбудуться в Україні 31 жовтня за мажоритарно-пропорційною системою без участі блоків партій.