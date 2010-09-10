Півсотні школярів отруїлися в Євпаторії

48 учнів школи № 12 Євпаторії госпіталізовані у п`ятницю з підозрою на кишкову інфекцію, повідомив УНІАН представник міністерства охорони здоров`я Криму.

"Попередній діагноз - кишкова інфекція неясної етіології", - сказав він телефоном.

До лікарні продовжують під`їжджати машини "швидкої допомоги" з дітьми.

Біля медичного закладу зібралася група батьків.

За одними даними, діти їли у школі макарони по-флотськи, за іншою інформацією - макаронник - запіканку з макаронів.

У зв`язку з інцидентом до Криму прибув головний санітарний лікар України Сергій РИЖЕНКО.