Півсотні школярів отруїлися в Євпаторії
21:37, 10 вересня 2010Крым
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Діти їли макарони...
48 учнів школи № 12 Євпаторії госпіталізовані у п`ятницю з підозрою на кишкову інфекцію, повідомив УНІАН представник міністерства охорони здоров`я Криму.
"Попередній діагноз - кишкова інфекція неясної етіології", - сказав він телефоном.
До лікарні продовжують під`їжджати машини "швидкої допомоги" з дітьми.
Біля медичного закладу зібралася група батьків.
За одними даними, діти їли у школі макарони по-флотськи, за іншою інформацією - макаронник - запіканку з макаронів.
У зв`язку з інцидентом до Криму прибув головний санітарний лікар України Сергій РИЖЕНКО.
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