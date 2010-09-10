Міліція затримала росіянина з коксом

Співробітники міліції затримали в Алупці (Крим) росіянина з 113 грамами кокаїну, який оцінюються у суму 285 тис. грн., овідомила прес-служба кримського управління МВС.

52-річний чоловік заховав наркотик в грошових «ляльках», які він зібрав з купюр вартістю одна-дві гривни.

Оперативники затримали наркодилера у під`їзді будинку. При ньому був спортивний пістолет, перероблений для стрільби бойовими патронами, і ніж з лезом довжиною 16 сантиметрів.

«У Кримінальному кодексі України за подібні діяння чітко визначено: покарання за незаконне зберігання наркотиків з метою збуту і зберігання зброї, загалом - від 5 до 13 років позбавлення волі», - йдеться в прес-релізі.