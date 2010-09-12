2 росіян змило хвилею в море в Криму

Хвиля змила двох росіян у Чорне море на південному березі Криму - рятувальники знайшли тіло одного чоловіка, пошуки другого тривають, повідомила прес-служба кримського управління МНС.

Інформація про загибель двох чоловік поблизу Алушти надійшла до рятувальників у першій половині дня суботи.

Свідки інциденту розповіли, що чоловік переліз через огорожу, зайшов на буну, і його хвилею змило у воду. Другий кинувся на допомогу, але його також накрила хвиля.

В автобусі на березі знайдені речі з документами загиблих, вони з Курська.

Рятувальники витягнули тіло одного чоловіка з води на берег. Тіло другого поки не знайдено. Пошуки в морі в суботу довелося припинити через шторм, їх продовжили у неділю.

НП сталася у районі непристосованого для купання пляжу.