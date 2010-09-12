2 росіян змило хвилею в море в Криму
12:42, 12 вересня 2010Крым
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Тіло одного знайшли
|Архівне фото
Інформація про загибель двох чоловік поблизу Алушти надійшла до рятувальників у першій половині дня суботи.
Свідки інциденту розповіли, що чоловік переліз через огорожу, зайшов на буну, і його хвилею змило у воду. Другий кинувся на допомогу, але його також накрила хвиля.
В автобусі на березі знайдені речі з документами загиблих, вони з Курська.
Рятувальники витягнули тіло одного чоловіка з води на берег. Тіло другого поки не знайдено. Пошуки в морі в суботу довелося припинити через шторм, їх продовжили у неділю.
НП сталася у районі непристосованого для купання пляжу.
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