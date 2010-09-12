Переможцем Prime Yalta Rally-2010 став український екіпаж

Український екіпаж у складі Ігоря ЧАПОВСЬКОГО і Андрія НІКОЛАЄВА (Одеса) на автомобілі Subaru Impreza став абсолютним переможцем авторалі Prime Yalta Rally-2010, яке є етапом Кубка Європи з авторалі, етапом Чемпіонату України з ралі і Кубком президента держави.

Друге місце завоювали російські гонщики Дмитро ЗОРІН і Поліна МУХІНА на Subaru Impreza, бронзу - румунський екіпаж у складі Марко ТЕМПІСТІНІ і Доріна ПУЛЬПЕЯ на Pegout 207.

«Я щасливий, що перегони стали дуже цікавими. Я бачив культурного українського глядача. Всі служби, задіяні в проведенні перегонів, працювали на п`ять з плюсом. Всі аварії ліквідовували за три хвилини», - заявив голова організаційного комітету Prime Yalta Rally-2010, президент Федерації автомобільного спорту України Євген ЧЕРВОНЕНКО на підсумковій прес-конференції.

Авторалі стартувало 10 вересня з набережної Ялти. У Prime Yalta Rally-2010 брали участь 64 екіпажі професійних гонщиків з 14 країн. До фінішу дійшли лише близько третини. Організаторами ралі є Автомобільна федерація України та проект «Червоненко Racing».

Вперше Yalta Rally відбулося в 2005 році.