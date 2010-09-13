3 загиблих знайшли в Ялті за добу

Троє осіб, серед яких мешканка Білорусі і двоє невідомих, знайдено мертвими 12 вересня на південному березі Криму, повідомила прес-служба кримського управління МНС.

Тіло 36-річної білоруски знайдено в Чорному морі. Попередня причина смерті - утоплення.

На березі моря знайдено мертвим невідомого чоловіка віком 50-60 років. У морі без ознак життя знайдено ще одного чоловіка, ймовірний вік якого рятувальники не вказали. Причина смерті і особи загиблих встановлюються.

Нагадаємо, четверо чоловіків, серед яких жителі Білорусі, кримського селища Гурзуф, Луганської області і невідомий, знайдені мертвими 11 вересня на пляжах в Ялті, причина смерті з`ясовується.