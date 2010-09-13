Україні обіцяють три хвилі бабиного літа
12:21, 13 вересня 2010Крым
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Холодна осінь настане нескоро?
Синоптики кажуть, що холодна осінь в Україні настане нескоро.
"Безумовно, почалося бабине літо, але лише перша його хвиля, а цієї осені ми очікуємо три етапи потепління", - говорить Анатолій Прокопенко, заступник начальника гідрометцентру.
Загалом вересень буде теплий, відзначив він.
Така погода, як зараз, протримається не менше тижня. Буде сонячно, повітря прогріється до +26.
"Після 17 вересня пройдуть короткочасні дощі, але потім знову буде тепло, прийде друга хвиля бабиного літа", - говорить Прокопенко.
Третій етап потепління варто очікувати вже в жовтні.
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