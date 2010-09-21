Сільські школи Криму отримали 20 автобусів
20:00, 21 вересня 2010Крым
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Треба ще близько 200
Голова Ради міністрів Криму Василь ДЖАРТИ передав директорам сільських шкіл 20 автобусів, придбаних за рахунок бюджету автономії в рамках реалізації республіканської програми «Шкільний автобус», повідомила прес-служба кримського уряду.
«Кримська система освіти одержала таку велику партію транспорту вперше за останні 10 років», - відзначає Радмін.
Автобуси марки «Еталон» виготовлені на Бориспільському автозаводі. Кожен розрахований на 25 місць.
Цього навчального року кримських школярів возитимуть на уроки більш як 300 автобусів. Щоб повністю розв`язати проблему доставки учнів до сільських шкіл, Криму необхідно ще близько 200 автобусів.
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