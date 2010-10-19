"Батьківщина" заявляє про непропорційне призначення голів ТВК

У Севастополі призначення голів і секретарів дільничних територіальних виборчих комісій відбулося з явним порушенням пропорційності розподілу посад серед партій міста, йдеться в повідомленні прес-служби севастопольської організації партії «Всеукраїнське об`єднання «Батьківщина».

«В Гагарінському районі міста від правлячої коаліції призначено 44 голови і 35 секретарів дільничних виборчих комісій. Від партії «Батьківщина» – жодного. Члени інших партій представлені вельми нечисельно – 8 керівниками і 11 секретарями. У Ленінському районі посади голів дільничних виборчих комісій обіймає 41 член провладних партій, 30 осіб із того ж «кола» стали секретарями. Від партії «Батьківщина» в керівництві комісій знову ж таки, немає жодної людини, а в секретарях їх лише четверо. У Нахімовському районі від правлячої коаліції було призначено 35 голів дільничних комісій і 27 секретарів. Від «Батьківщини» – лише один голова і 7 секретарів. Від інших партій – 9 голів комісій і 12 – секретарів», – йдеться в прес-релізі.

Як вважають у севастопольській «Батьківщині», «враховуючи те, що голови й секретарі дільничних виборчих комісій уповноважені підписувати протоколи і завіряти їх печаткою, то стає очевидним, що Партія регіонів готується вплинути на кінцевий результат голосування». На їхню думку, «також можна зробити висновок, що основна платформа для фальсифікацій закладається в найбільш населених районах міста Севастополя – в Ленінському і Гагарінському».