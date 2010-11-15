Німецький посол вшанував пам'ять загиблих у Севастополі

Надзвичайний і повноважний посол Німеччини в Україні Ганс-Юрген ГАЙМЗЕТ відвідав у неділю Севастополь в рамках Дня народної скорботи, що відзначається в Німеччині, по вшануванню жертв насильства і воєн (Volkstrauertag).

День народної скорботи в Німеччині вважається державним днем пам`яті і нагадуванням про необхідність примирення, розуміння і миру.

Посол поклав вінки і квіти до підніжжя пам`ятного хреста на меморіальному німецькому військовому кладовищі в селі Гончарне, а також до меморіалу «Вічний вогонь» на Сапун-горі.

«Ми вперше відзначаємо День пам`яті тут, в Севастополі, де в роки війни в Україні вилягло близько 400 тисяч німецьких солдатів... Ми вшановуємо цього дня не лише пам`ять солдатів, загиблих на війні, але й пам`ять всіх жертв серед цивільного населення - жертв репресій, насильства, всіх тих, хто помер від страждань і голоду», - сказав ГАЙМЗЕТ.

У меморіальних заходах також взяли участь в.о. постійного представника президента України в Криму Віктор ПЛАКІДА, заступник голови севастопольської міської держадміністрації Олександр КЛИМОВ, начальник управління особового складу-заступник начальника штабу ВМС України контр-адмірал Ігор ТИМЧУК, підрозділ почесної варти і військові музиканти українського флоту.