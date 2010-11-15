Український корвет приступив до виконання завдань НАТО

Корвет Військово-морських cил України «Тернопіль» 14 листопада вийшов з грецької військово-морської бази Суда-Бей та приступив до виконання завдань в рамках антитерористичної операції «Активні зусилля», повідомив прес-центр командування українських ВМС.

За інформацією прес-центру, під час патрулювання екіпаж українського корабля у взаємодії з фрегатом італійських ВМС «Есперо» здійснюватиме опитування та, за необхідності, оглядові операції щодо цивільних суден за стандартами НАТО.

Під час підготовки до виходу в море на борту італійського фрегата «Есперо» з метою попереднього узгодження спільних дій було проведено операційний брифінг, на якому були визначені райони майбутнього патрулювання, обговорені правила інформаційного забезпечення проведення операції та порядок застосування зброї, а флагманські зв’язківці встановили на корветі «Тернопіль» спеціальну автоматичну систему передачі даних. Ця система встановлюється лише на кораблях країн-партнерів НАТО, її призначенням є своєчасний та оперативний обмін інформацією між кораблями тактичної групи.

Як повідомлялося, корвет «Тернопіль» відбув із Севастополя у Середземне море 7 листопада. Попередньо, похід триватиме 45 діб.

Мета антитерористичної операції «Активні зусилля» - боротьба з тероризмом у межах зони проведення операції у Середземному морі шляхом запобігання нелегальним перевезенням морем зброї й боєприпасів, протидії незаконним переміщенням людей та іншій незаконній діяльності з використанням цивільних суден. Основні завдання операції - патрулювання та контроль за переміщенням суден в зоні проведення операції.

Україна стала другою з країн - не членів НАТО, яка приєдналася до операції «Активні зусилля».