Голова облради Одеси переходить на роботу в Радмін Криму

Голова Одеської обласної ради Микола СКОРИК готується до переїзду до Сімферополя, глава кримського уряду Василь ДЖАРТИ запропонував йому роботу в керівництві Криму.

Про це СКОРИК повідомив на прес-конференції напередодні першої сесії Одеської облради шостого скликання, призначеної на 16 листопада, в ході якої він складе повноваження перед новообраними депутатами.

СКОРИКА, запрошуючи його на роботу в Раду міністрів Криму, ДЖАРТИ пообіцяв представити можливість поєднувати роботу на посаді в Радміні з виконання обов`язків депутата Одеської облради. «Як мінімум, я маю намір брати участь в роботі сесій», - сказав він.

СКОРИК вважає, що новим головою Одеської облради буде вибраний один з депутатів, і висловив готовність «надати йому всіляку допомогу», яка знадобиться.

СКОРИК до обрання в 2006 році головою облради працював на посаді глави правління одеського АТ «Імексбанк».