Рада Криму переобрала спікера і прем'єра

Верховна рада Криму нового, шостого, скликання переобрала головою парламенту Володимира Константинова, який керував найвищим представницьким органом автономії п`ятого скликання з середини березня цього року, і знову призначила керівником кримського уряду Василя Джарти, який очолював Раду міністрів республіки останні вісім місяців.

Константинова, якого висунула фракція Партії регіонів, обирали бюлетенями. Його кандидатура була єдиною. Константинова підтримали 92 з 96 парламентаріїв, які брали участь в таємному голосуванні. Всього в кримському парламенті 100 депутатів.

Кандидатура Джарти була єдиною, запропонованою на прем`єрську посаду. За його призначення проголосував 91 депутат з 95 присутніх на сесії.

54-річні Константинов і 52-річний Джарти є членами Партії регіонів.

ПР за підсумками виборів 31 жовтня представлена в кримському парламенту 80 депутатами, Компартія, "Народний рух України", "Союз" отримали по 5 мандатів, "Російська єдність" - 3, "Сильна Україна" - 2.