Віце-спікерами стали креатури ПР

Верховна рада Криму у вівторок обрала Костянтина Бахарєва першим віце-спікером парламенту і Григорія Іоффе - віце-спікером.

Вони пройшли до кримського парламенту за списками Партії регіонів.

За призначення 38-річного безпартійного Бахарєва і 57-річного члена ПР Іоффе проголосували 89 з 91 депутата, присутнього на сесії. Всього у ВР Криму 100 депутатів.

Бахарєв з травня 2006 року працює головним редактором газети "Кримська правда", був депутатом кримського парламенту минулого, п`ятого, скликання (2006-2010 роки).

Іоффе також був депутатом 5-го скликання, очолював постійну комісію ВР Криму мандатну, по депутатській етиці і ЗМІ.

Нагадаємо, віце-спікером кримського парламенту минулого скликання був батько Костянтина БАХАРЄВА - Михайло.