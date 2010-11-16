Парламент Криму призначив уряд

Верховна рада Криму на сесії у вівторок змінила структуру і оновила склад Ради міністрів автономії:

кількість віце-прем`єрів скоротилася з дев`яти до п`яти,

міністерство будівельної політики і архітектури і головне управління будполітики Радміну були реорганізовані в міністерство регіонального розвитку і будівництва,

міністерство промисловості і міністерство палива та енергетики були об`єднані в міністерство промполітики, палива та енергетики,

міністерство у справах сім`ї і молоді і комітет з фізкультури і спорту злилися в міністерство у справах сім`ї, молоді та спорту.

Склад Радміну затверджено пакетним голосуванням 84 депутатами з 91 присутнього на сесії.

Павло Бурлаков знову призначений першим заступником голови Радміну. Заступниками голови затверджені Катерина Юрченко, Георгій Псарьов, Азіз Абдуллаєв і Валерій Кравець. Усі, крім Кравца - уродженця Луганської області, консультанта донецької фірми "АВК" - працювали віце-прем`єрами в минулому уряді Василя Джарти, сформованому в березні поточного року.

НОВІ ОБЛИЧЧЯ

Міністром фінансів став колишній керівник Одеської обласної ради Микола Скорик, міністром регіонального розвитку і будівництва - екс-мер Ялти Сергій Брайко, міністром промислової політики, палива та енергетики - Ігор Зосімов (уродженець Макіївки, який з березня працював першим заступником в мінпаливенерго Криму), міністром курортів і туризму - Олександра Лієва, який з березня керував рескомітетом з водогосподарського будівництва і зрошуваного землеробства.

Міністром аграрної політики став Олег Фарін (директор севастопольського сельхозпредпрітія "Біовіткорм"), міністром культури і мистецтв - Тетяна Умріхіна (раніше віце-прем`єр, яка займалася гуманітарною сферою), міністром праці і соціальної політики - Олена Семічасна (уродженка Донецька, з червня 2010 року працювала першим заступником міністра праці і соцполітіки Криму), міністром у справах сім`ї, молоді і спорту стала Олена Плакіда (дружина нинішнього постійного представника президента в Криму Віктора Плакіди раніше очолювала регіональне відділення держкомпідприємництва).

Головою рескому з водного хозяйста став Ігор Вайль (у 2003-2010 роках керував підприємством "Кримтеплокомуненерго"), главою рескому з інформації призначений Вадим Волченко (комерційний директор "Студія Артекс" (Транс-М-радіо), головою рескому з торгівлі - Ігор Яговдик (уродженець Макіївки, з березня працював заступником начальника контрольно-ревізійного управління Криму), главою комітету з охорони культурної спадщини - Сергій Тур (з червня був заступиком голови цього рескому).

"СТАРА" ГВАРДІЯ

Посади зберегли міністр Радміну Олена Нетецька, міністр охорони здоров`я Сергій Доніч, міністр економіки Світлана Верба (сестра депутата Олександра Мельника), міністр транспорту і зв`язку Микола Черевков, глава рескому з земельних стосунків Олександр Чабанов, керівник комітету зі справ релігій Лариса Чулкова, глава рескому з лісового і мисливського господарства Ігор Кацай, голова комітету у справах міжнаціональних стосунків і депортованих громадян Едуард Дудаков, глава комітету з охорони природного довкілля Євген Бубнов.

Микола Порицький і Віталіна Дзоз тепер не в.о. Вони стали повноправними міністрами житлово-комунального господарства і освіти.

«Ми нічого не починаємо, ми продовжуємо почате вісім місяців тому. Команда згуртована, готова працювати на позитивний результат. Вона буде набагато ефективніша - в першу чергу, тому, що люди підбиралися виключно за принципом професіоналізму», - сказав глава уряду Криму, відповідаючи на запитання журналістів після формування Радміну.