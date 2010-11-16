У севастопольській міськраді створено п'ять фракцій

У севастопольській міській раді шостого скликання створено п`ять фракцій: «Сильна Україна», «Російський блок», фракція Партії регіонів має назву «Регіон Севастополь», фракція Компартії - «Комуністи Севастополя», фракція ПСПУ - «Народна опозиція».

Крім того, створено вісім постійних депутатських комісій. П`ять з восьми комісій очолили представники Партії регіонів.

Партія регіонів в новому скликанні міськради представлена 46 депутатами з 76, Народна партія - 3, «Сильна Україна» - 4, «Російський блок» - 9, КПУ - 8, ПСПУ - 3, Партія честі, боротьби з корупцією і організованою злочинністю - 2, Партія пенсіонерів України - 1.

ПР, «Сильна Україна» і Народна партія 15 листопада підписали угоду про створення коаліції «Севастополь - сильний регіон».