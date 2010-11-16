Головою міськради Севастополя обрано регіонала

Кандидатура була єдиною

Головою севастопольської міської ради VI скликання обрано депутата-«регіонала» Юрія ДОЙНИКОВА, який останні півроку - після призначення попереднього керівника Валерія САРАТОВА на посаду голови севастопольської держадміністрації - виконував обов`язки голови міськради. ДОЙНИКОВА запропонував САРАТОВ. Кандидатура була єдиною, внесеною в бюлетень для таємного голосування. Одержали бюлетені 74 депутати. За ДОЙНИКОВА проголосували 69 чоловік, проти - 5.

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