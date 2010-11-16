Головою міськради Севастополя обрано регіонала
17:27, 16 листопада 2010Крым
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Кандидатура була єдиною
Головою севастопольської міської ради VI скликання обрано депутата-«регіонала» Юрія ДОЙНИКОВА, який останні півроку - після призначення попереднього керівника Валерія САРАТОВА на посаду голови севастопольської держадміністрації - виконував обов`язки голови міськради.
ДОЙНИКОВА запропонував САРАТОВ.
Кандидатура була єдиною, внесеною в бюлетень для таємного голосування.
Одержали бюлетені 74 депутати. За ДОЙНИКОВА проголосували 69 чоловік, проти - 5.
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