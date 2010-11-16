Рада Криму просить ГПУ, СБУ і Симоненка взятися за Грача

Верховна рада Криму просить керівників генеральної прокуратури й служби безпеки Віктора ПШОНКУ і Валерія ХОРОШКОВСЬКОГО дати оцінку заявам лідера кримських комуністів, депутата українського парламента Леоніда ГРАЧА про можливі страйки й перекриття доріг у регіоні для відстоювання результатів виборів в автономії.

ГРАЧ на мітингу в Сімферополі 7 листопада заявив, що у кримських комуністів вкрали більш як 20% голосів, тому вони вимагатимуть провести перерахунок і мають намір проводити протестні акції, у тому числі, вибираючи крайні форми протесту. Він уточнив, що має на увазі страйки і перекриття доріг.

«Заклики Леоніда ГРАЧА до масових акцій непокори, страйків, перекриття доріг можна розцінити як дії, спрямовані на насильницьку зміну конституційного ладу, що є прямим порушенням чинного законодавства України (стаття 109 Кримінального кодексу)», - йдеться у зверненні, яке було прийняте на позачерговому засіданні сесії кримського парламенту 75 депутатами із 93-х присутніх.

Депутати вважають, що лідер кримських комуністів звів наклеп на Партію регіонів заявами про фальсифікацію виборів і виборчих документів, про порушення порядку фінансування кампанії.

«Вважаємо, що наклепницькі заяви Леоніда ГРАЧА, не підтверджені фактами, є заздалегідь брехливими повідомленнями про скоєння злочинів (стаття 383 Кримінального кодексу України). До того ж, вони суперечать висновкам авторитетних міжнародних спостерігачів, згідно з якими вибори 31 жовтня 2010 року в Криму пройшли чесно і демократично», - говорять автори звернення.

Вони закликали керівників ГПУ і СБУ провести перевірку викладених у заяві фактів і «вжити заходів для недопущення штучного нагнітання соціально-політичної напруженості» в Криму.

Парламентарії в цьому ж зверненні закликали лідера КПУ Петра СИМОНЕНКА дати оцінку діям ГРАЧА.