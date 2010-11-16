Троє міліціонерів з Севастополя отримали 7 років в'язниці

Троє співробітників Гагарінського райвідділу міліції Севастополя засуджено до семи років позбавлення волі через перевищення службових повноважень і взято у вівторок під варту в залі суду, повідомила прес-служба севастопольського управління МВС.

Міліція в серпні-вересні 2009 року розглянула декілька заяв громадян, підсумком яких стало порушення кримінальної справи.

Керівництво севастопольського управління МВС звільнило трьох міліціонерів з органів внутрішніх справ за дисциплінарну провину, що дискредитує звання співробітника міліції, проте за рішеннями апеляційного адміністративного суду Севастополя в липні-серпні 2010 року ці співробітники були поновлені на службі.

Керівництво УМВС виконала постанову суду, але вирішило не допускати їх до самостійного несення служби у зв`язку з нескінченим судовим слідством з порушеної раніше кримінальної справи.