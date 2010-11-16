Начальник станції "Джанкой" потрапив під статтю
20:27, 16 листопада 2010Крым
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Екс-депутат погорів на хабарі
Прокуратура Криму порушила кримінальну справу за фактом отримання двох тисяч гривень хабара виконуючим обов`язки начальника станції «Джанкой» Придніпровської залізниці, якго затримали наприкінці минулого тижня, повідомила прес-служба відомства.
Залізничник отримав гроші за непроведення обов`язкового огляду піввагонів з вантажем.
Його дії кваліфіковано за частиною 2 статті 368 Кримінального кодексу як одержання хабара, поєднане з його вимаганням.
Триває слідство.
Працівник залізниці був депутатом Джанкойської міськради минулого скликання.
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