Начальник станції "Джанкой" потрапив під статтю

20:27, 16 листопада 2010
Крым
0 0

Екс-депутат погорів на хабарі

Провідник стоїть в марлевій пов`язці перед відправленням потягу Севастополь-КиївПрокуратура Криму порушила кримінальну справу за фактом отримання двох тисяч гривень хабара виконуючим обов`язки начальника станції «Джанкой» Придніпровської залізниці, якго затримали наприкінці минулого тижня, повідомила прес-служба відомства. 

Залізничник отримав гроші за непроведення обов`язкового огляду піввагонів з вантажем. 

Його дії кваліфіковано за частиною 2 статті 368 Кримінального кодексу як одержання хабара, поєднане з його вимаганням.

Триває слідство.

Працівник залізниці був депутатом Джанкойської міськради минулого скликання.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter