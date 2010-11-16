Уряд призупиняє фінансування створення корабля класу "корвет"

Уряд України призупиняє фінансування державних програм зі створення корабля класу «корвет», літака Ан-70 та модернізації вертольотів, заявив директор департаменту фінансів міністерства оборони генерал-лейтенант Іван МАРКО у вівторок на брифінгу у Києві.

Оприлюднюючи прогнозовані показники державного бюджету, які будуть виділені Міноборони у 2011 році на розвиток озброєння і військової техніки, він наголосив: «На розвиток озброєння уперше ми спрямовуємо 1,7 млрд. грн. Правда, цей ресурс не стосується програм «Гелікоптер», «Корвет», а також «Ан-70».

МАРКО зауважив, що міністр оборони поінформував президента України про тимчасове припинення фінансування цих державних програм.

Директор департаменту фінансів міноборони водночас висловив сподівання, що фінансування цих програм розпочнеться з 2013-2014 років. «Ми програми не зупиняємо, але призупиняємо фінансування», - уточнив він.

МАРКО повідомив, що програма створення українського багатофункціонального ракетного комплексу «Сапсан» буде продовжена.

Він також поінформував, що у 2011 році у повному обсязі будуть забезпечені видатки на закупівлю 30 українських модернізованих танків «Булат» і 10 новітніх вітчизняних танків «Оплот».

«Президент поставив завдання, що 10 танків «Оплот» до 20-ї річниці незалежності України мають бути у строю», - підкреслив МАРКО.