Кабмін планує будівництво швидкісної магістралі Київ-Керч до 2014 року

Уряд планує будівництво швидкісних залізничної і автомобільної магістралей за маршрутом Київ-Кіровоград-Херсон-Сімферополь-Керч до 2014 року, заявив голова Херсонської облдержадміністрації Микола КОСТЯК у вівторок на прес-конференції в Херсоні.

«Будуватиметься швидкісна траса Київ-Кіровоград-Херсон-Сімферополь-Керч. Раніше ця ідея викликала скептичне ставлення в міністерствах і відомствах. Всі думали, що ця ідея із серії «фантастика». Я знаю, що вже дано прямі вказівки прем`єр-міністром, а за результатами поїздки Миколи Яновича (АЗАРОВА) у Миколаївську і Херсонську області було дано 22 доручення, одне з них стосувалося землевідведення для будівництва цієї швидкісної дороги», - повідомив КОСТЯК.

За словами губернатора, паралельно автомагістралі планується будівництво і залізничної магістралі.

КОСТЯКА заявив, що терміни реалізації проекту - 3-4 роки при загальному кошторисі - 7 млрд. дол. «Вже зараз є ряд китайських компаній, які готові брати участь в цьому проекті», - сказав він.

Відстань між Києвом і Керчю з проїздом через Кіровоград, Херсон і Сімферополь становить 1030 км.