Моряки єдиного підводного човна України стажуються на ЧФ Росії

Другий етап стажування групи представників екіпажа єдиного підводного човна Військово-морських сил України «Запоріжжя» почався на підводному човні Чорноморського флоту Російської Федерації «Алроса», повідомив прес-центр командування українських ВМС.

Метою заходу є підготовка і тренування представників екіпажу човна ВМС для виконання завдань за призначенням, удосконалення морських навичок під час виходу в море.

Перший етап стажування, під час якого представники «Запоріжжя» відпрацювали алгоритм дій при евакуації з аварійного підводного човна у надводному положенні з використанням колективних та індивідуальних засобів порятунку, а також практичні дії на човні «Алроса», відбувся 6-15 жовтня.

Стажування завершиться 22 листопада.

Підводний човен був спущений на воду в Ленінграді у 1970 році. До 1990-го був у складі ВМФ СРСР. Україна отримала його в період розподілу Чорноморського флоту. Ремонт «Запоріжжя» триває з 1991 року. Човен в травні 2011 року має увійти до бойового складу ВМС України.