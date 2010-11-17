Програма "корвет" потребує перегляду - міністр оборони

Державна програма створення корабля класу “корвет” для Військово-морських сил України потребує перегляду, тому що створювалась під “натівську зброю”, заявив міністр оборони Михайло ЄЖЕЛЬ.

“Ця програма потребує перегляду. Вона створювалася за натовськими стандартами, точніше, під зброю, що є на озброєнні армій країн-членів Альянсу. Тому виявилася дуже вартісною. За нашими підрахунками, “корвет” натовського зразка коштує понад 8,5 млрд. грн. Сьогодні за рахунок отримання комплектувальних із Росії та інших країн його вартість знижено до 3,5 млрд. Така ж доля й ракетного комплексу “Сапсан”, - сказав він в інтерв’ю газеті “Голос України” (№ 215 від 16 листопада).

При цьому міністр уточнив, що якщо йдеться про програму “Корвет”, то здешевлення новітніх техніки та озброєння здійснюється завдяки зміні векторів співробітництва у військово-промисловій сфері. “А ось “Сапсан” - це практично наш, український проект”, - зазначив ЄЖЕЛЬ.

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