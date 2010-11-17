Українці проти збільшення пенсійного віку (опитування)

Українці розраховують тільки на державну пенсію і негативно ставляться до можливого збільшення пенсійного віку, свідчать результати опитування Інституту Горшеніна «Пенсійна реформа в Україні», проведеного в листопаді.

Переважна більшість громадян України (90,3%) чула про те, що уряд планує збільшити вік виходу на пенсію. Не чули про це 5,8% респондентів, 3,9% - важко відповісти на запитання.

57,1% українців негативно ставляться до такої ініціативи уряду. Позитивно оцінює її кожен третій респондент (33,3%). Затруднялися з відповіддю 9,6% опитаних.

64,6% українців погодилися б на збільшення пенсійного віку в тому разі, якби після цього розмір пенсії відповідав європейським стандартам. Не погодилися б за такої умови 7,8% опитаних. Більше чверті громадян (27,6%) важко відповісти на запитання.

Основними причинами, з яких уряд планує збільшити пенсійний вік, українці вважають брак коштів у бюджеті (59,4%) і відсутність коштів у Пенсійному фонді (55,3%). Пов`язують цю ініціативу уряду з необхідністю збільшення розміру пенсії 42,4%, з відтоком працездатного населення - 35,2%, із загальною світовою тенденцією підвищення пенсійного віку - 30,6%, з вимогами МВФ - 27,4%, із старінням населення - 19,4% опитаних. Інші причини назвали 3,2% респондентів, а 2,1% - важко відповісти на поставлене запитання.

Переважна більшість українців (82,3%) не розраховують на додаткові джерела доходу, окрім державної пенсії, після настання пенсійного віку. Розраховують на додаткові джерела доходу тільки 13,2% респондентів, 4,5% - важко відповісти на поставлене запитання.

Велика частина українців (64,8%) нічого не робить для того, щоб забезпечити себе матеріально після виходу на пенсію, розраховуючи тільки на державну пенсію. Вкладають гроші у нерухомість, бізнес тільки 7,2%, відкладають гроші - 6,3% опитаних, нічого не роблять, але розраховують на допомогу дітей або родичів, - 4,9% опитаних. Важко відповісти на запитання 16,8%.

80,3% українців вважають, що країні потрібна пенсійна реформа. Не вважають таку реформу необхідною 3,2% громадян. Важко відповісти на питання 16,5%.

На думку майже половини українців (45,4%), пенсійна система в країні має бути солідарною (кошти на виплату пенсій беруться з податків працюючих громадян). Менше третини опитаних (30,6%) вважають, що пенсійна система має бути накопичувальною (відрахування від зарплати накопичуються на спеціальних рахунках), а 2,5% респондентів висловили думку, що пенсійна система має бути іншою. При цьому кожному п`ятому українцеві (21,5%) важко відповісти на це запитання.

Згідно з випадковою вибіркою було опитано 1 тисячу респондентів, старше 18 років, у всіх обласних центрах України, містах Києві і Севастополі. Квотами були регіон проживання, стать і вік респондентів. Похибка репрезентативності дослідження не перевищує +/-3,2%.