Комуністи Криму вважають, що влада намагається заткнути їм рота

Кримський республіканський комітет Компартії розцінює звернення Верховної ради Криму до керівництва генеральної прокуратури і Служби безпеки з проханням відреагувати на заяви лідера кримських комуністів Леоніда ГРАЧА про можливі акції протесту в регіоні для відстоювання результатів виборів в автономії як спробу партії влади заборонити критикувати її.

«Кримський реском КПУ заявляє рішучий протест проти наміру влади прокласти край законній політичній діяльності комуністів і заборонити критичні виступи, які здійснюються відповідно до чинних правових норм», - йдеться в заяві бюро.

«Звернення ВР АРК є спробою видати обгрунтовану критику влади за наклеп, а акції громадянського опору - за дії, спрямовані на повалення конституційного ладу. У разі, якщо ця спроба увінчається успіхом, будь-яка законна протидія свавіллю стане принципово неможливою», - вважають комуністи.

ГРАЧ на мітингу в Сімферополі 7 листопада заявив, що в кримських комуністів вкрадено понад 20% голосів, тому вони вимагатимуть провести перерахунок голосів і проводитимуть протесні акції, зокрема, обираючи найбільш крайні форми протесту. Він уточнив, що має на увазі страйки і перекриття дорогий.

75 депутатів із 93-х присутніх на сесії 16 листопада прийняли звернення до Віктора ПШОНКИ і Валерія ХОРОШКОВСЬКОГО, в якому заявили, що заклики ГРАЧА «до масових акцій непокори, страйків, перекриттю доріг можна розцінити як дії, спрямовані на насильницьку зміну конституційного ладу». Депутати також заявили, що лідер кримських комуністів звів наклеп на Партію регіонів заявами про фальсифікацію виборів і порушення порядку фінансування кампанії.

У кримському парламенті нового скликання 80 місць із 100 дісталися висуванцям ПР.