"Крименерго" незаконно відрізало світло підприємству у Феодосії

Прокуратура порушила кримінальну справу у зв`язку з незаконним відключенням від світла працівниками «Крименерго» підприємства у Феодосії, яке через це зазнало збитків на 205 тис. грн.

«Енергетики вимагали від керівництва підприємства без оформлення передбачених законом документів підключити до трансформаторної підстанції підприємства домогосподарство місцевого жителя. Після того, як їм обгрунтовано відмовили у підключенні нового абонента, виробничі потужності підприємства і ряд суміжних організацій були відключені від електропостачання», - йдеться у повідомленні прокуратури Криму.

Справу порушено за статтею «зловживання владою або службовим становищем, яке спричинило тяжкі наслідки».

Назву потерпілого підприємства наглядове відомство не уточнило.