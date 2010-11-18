2 багатоквартирних будинки в Севастополі тиждень сидять без газу

У Севастополі вже майже тиждень залишаються без газу 2 багатоквартирних будинки, в систему газопостачання яких потрапила вода.

За інформацією представників ВАТ «Севастопольгаз», аварія сталася з вини мешканця однієї з квартир будинку, який спробував самовільно встановити у себе обігрівач води (так звану газову колонку). Мешканець переплутав трубопроводи води і газу, що і спричинило потрапляння води до системи газопостачання. Подачу газу до 150 квартир двох будинків було припинено.

Фахівці ВАТ «Севастопольгаз» демонтували і відправили на безкоштовну перевірку газові вимірювальні прилади (газові лічильники, які практично всі, як і труби, заповнені водою) мешканців будинку. Вчора подачу газу до 80 квартир було відновлено, але пізніше, унаслідок виникнення технічних проблем, газ було знову перекрито.

Заподіяний діями громадянина збиток, за попередніми даними, вже перевищив 10 тис. грн.

«Севастопольгаз» повідомив, що ремонтно-відновлювальні роботи на системі газопостачання будинків планується завершити до вихідних.