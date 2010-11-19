Передача гуртожитків в комунальну власність коштуватиме $4,4 млн

Більш як 35 млн. грн. передбачається виділити з державного бюджету на передачу в комунальну власність територіальних громад 66 гуртожитків державної і 26 республіканської форми власності Криму в 2011-2014 роках, повідомила прес-служба Ради міністрів автономії.

За даними кримського уряду, міністерство з питань житлово-комунального господарства України розробляє проект закону «Про загальнодержавну цільову програму передачі гуртожитків у власність територіальних громад на 2011-2014 роки».

Він, зокрема, передбачає фінансування з держбюджету передачі в комунальну власність 92 гуртожитків державної і республіканської форми власності автономної республіки.

Заступник міністра житлово-комунального господарства Криму Анатолій ПАВЛОВ повідомив, що в 2009-2010 роках в регіоні були прийняті в комунальну власність 10 гуртожитків.