100 найвпливовіших українок

Лідер партії «ВО «Батьківщина» Юлія Тимошенко посідає першу сходинку в списку «100 найвпливовіших жінок України» за версією тижневика «Фокус» у 2010 році.

«Програш президентської кампанії, здавалося, не залишив шансів незмінному лідерові рейтингу Юлії Тимошенко», - зазначає видання, публікуючи рейтинг. Однак вона вп’яте поспіль посіла лідерську позицію.

На відміну від попередніх років, цього разу Ю.Тимошенко рідше одержувала беззастережне перше місце в оцінках експертів: в більшості випадків вони присуджували їй друге або третє місце. Проте за сумою балів Леді Ю випередила інших претенденток на лідерство – представниць правлячої партії Ганну Герман, Ірину Акімову та Олену Лукаш.

Утім, всі три заступниці голови адміністрації президента ввійшли до першої п`ятірки рейтингу.

Цьогоріч список найвпливовіших жінок помітно оновився. У сотні - 27 нових осіб. На думку видання, такі перестановки - результат зміни політичних координат у країні.

Як ніколи особливу вагу в нинішньому рейтингу набули родинні зв`язки. Дружини високих державних чиновників або їх близькі родички теж одержали високі оцінки експертів.

Претенденток оцінювали впливові чоловіки з різних сферах діяльності за п’ятьма критеріями: близькість до ухвалення державних рішень; масштаби підконтрольного бізнесу; вплив на громадську думку; особиста популярність; родинні зв’язки.