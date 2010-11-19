Пост для безпечного судноплавства з'явиться на мисі Такиль

Державне підприємство «Дельта-лоцман» планує побудувати автоматизований радіолокаційний пост «Такиль» на однойменному мисі в Криму до 2011 року для забезпечення безпеки проходження судів в районі Керченського півострова, повідомила прес-служба компанії.

«Мис Такіль - важливий географічний пункт східного Криму, який є частиною складної транспортної артерії з погляду судноплавства і тому повинен бути обладнаний необхідною інфраструктурою, що забезпечує безпеку руху судів», - заявив заступник директора підприємства «Дельта-лоцман» з регулювання руху судів і лоцманського забезпечення Юрій ХАРЬКОВ.

«Такиль» буде обладнано 2 сучасними станціями радіолокацій 3-сантиметрового діапазону, базовою станцією автоматичної ідентифікаційної системи, резервною дизельелектростанцією, 5 УКВ-радіостанціями з віддаленим управлінням і телевізійною системою відеоспостереження за судноплавною обстановкою в південній частині Керч-Єнікальського каналу і на зовнішніх перевантажувальних рейдах.

Очікується, що автоматизований пост буде введений в експлуатацію в першій половині наступного року.