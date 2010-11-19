"Авліта" в 2011 прийме рішення щодо вугільного терміналу в Севастополі

«Авліта» планує прийняти остаточне рішення щодо можливості будівництва в Севастополі вугільного терміналу в січні 2011 року, заявив директор із розвитку нових напрямків бізнесу компанії СКМ Микола НЕСТЕРЕНКО на прес-конференції в Донецьку.

«Напевно, всі чули, що ми ведемо роботу з будівництва вугільного терміналу. Рішення про будівництво або небудівництво цього терміналу буде ухвалено протягом двох-трьох місяців. Я думаю повідомити в січні про наше рішення», – сказав НЕСТЕРЕНКО.

У грудні 2006 року управляюча компанія Групи Метінвест – «Метінвест Холдинг» заявила про наміри використати придбаний у Севастополі портовий комплекс ЗАТ «Стівідорна компанія «Авліта» для імпорту в Україну коксівного вугілля.

Екологи Севастополя виступають проти будівництва вугільного терміналу. Одні з основних претензій до запланованого об`єкту – це вибухо- і пожежонебезпечність, забруднення атмосфери й акваторії порту при навантажувально-розвантажувальних роботах.

Керівництво «Авліти» неодноразово заявляло, що технологічно термінал не становитиме загрози навколишньому природному середовищу.

ЗАТ «Стівідорна компанія «Авліта» надає повний цикл портових послуг, володіючи власними потужностями зі складування, прийому й відправки вантажів на території Севастопольського морського торгового порту.

Компанія має всі можливості для перевалки вантажів із залізничного й автомобільного транспорту на морський, із морського на автомобільний і залізничний, а також із судна на судно. Підприємство обробляє метал, а також оперує зерновим терміналом ємністю 170 тис. тонн одноразового зберігання.

Продуктивність станції прийому зерна із залізничних вагонів – 1200 тонн на годину, з автотранспорту (на двох точках прийому) – 300 тонн на час. Продуктивність вантаження судна становить до 2400 тонн на час. Перевалочні потужності включають 15 портальних кранів, включаючи 5 причальних портальних кранів Liebherr і Gottwald останнього покоління.

100% акцій ЗАТ «СК «Авліта» належать компанії «СКМ (Систем Кепітал Менеджмент) Лімітед».

Компанія СКМ володіє й управляє активами в гірничо-металургійній, енергетичній, телекомунікаційній, банківській, страховій, медійній галузях, а також у сфері рітейлу та нерухомості.

До групи СКМ входять компанії «Метінвест Холдинг», ДТЕК, телекомунікаційна група Vega, «Сьогодні Мультимедіа», ТРК «Україна», «ЕСТА Холдинг», «Український Рітейл» тощо.

100% акцій ЗАТ «СКМ» належать Рінату АХМЕТОВУ.