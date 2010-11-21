Український корвет завершив перше патрулювання у Середземному морі

Корвет Військово-морських сил України «Тернопіль» успішно завершив перше патрулювання у складі тактичної групи у визначеному районі Середземного моря в рамках антитерористичної операції НАТО «Активні зусилля» і повернувся до грецької військово-морської бази Суда-Бей на острові Крит.

«Тернопіль» вийшов на патрулювання у Середземному морі 14 листопада. Разом з фрегатом італійських ВМС «Есперо» український корвет відпрацював питання спільного маневрування та спільного моніторингу торгівельного судноплавства. Під час патрулювання операційними офіцерами корвету опитано 46 суден.

На базі Суда-Бей відбулася дозаправка пальним, вирішені організаційні і процедурні питання логістики.

Вихід корабля на наступний етап патрулювання заплановано на 21 листопада.

Корвет «Тернопіль» відбув із Севастополя у Середземне море 7 листопада. Попередньо, похід триватиме 45 діб.

Після терористичних актів в США 11 вересня 2001 року НАТО на практиці застосувала положення Статті 5 Вашингтонського договору. На прохання США Альянс погодився на проведення у Середземному морі антитерористичної операції «Активні зусилля». Практична фаза операції розпочалася 6 жовтня 2001 року.

Мета операції - боротьба з тероризмом у межах зони проведення операції у Середземному морі шляхом запобігання нелегальним перевезенням морем зброї й боєприпасів, протидії незаконним переміщенням людей та іншій незаконній діяльності з використанням цивільних суден.

Україна стала другою з країн - не членів НАТО, яка приєдналася до операції «Активні зусилля».

В операції раніше брали участь, крім корвету «Тернопіль», фрегат «Гетьман Сагайдачний» та корвет «Луцьк».