2 пішоходи загинули під колесами іномарки в Криму
10:08, 22 листопада 2010Крым
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Два пішоходи загинули в результаті наїзду легкового автомобіля в Сімферополі, повідомила співробітниця прес-служби кримського управління ДАІ.
Аварія сталася в другій половині дня 21 листопада на ялтинській об`їзній.
Автомобіль «Шевроле» під керуванням 29-річного водія наїхав на людей, що переходили дорогу, - загинули 50-річний чоловік і 53-річна жінка.
Обставини дорожньо-транспортної пригоди встановлюються.
За даними кримського управління МНС, аварія сталася під час туману.
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