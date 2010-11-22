2 пішоходи загинули під колесами іномарки в Криму

10:08, 22 листопада 2010
Крым
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Два пішоходи загинули в результаті наїзду легкового автомобіля в Сімферополі, повідомила співробітниця прес-служби кримського управління ДАІ. 

Аварія сталася в другій половині дня 21 листопада на ялтинській об`їзній.

Автомобіль «Шевроле» під керуванням 29-річного водія наїхав на людей, що переходили дорогу, - загинули 50-річний чоловік і 53-річна жінка. 

Обставини дорожньо-транспортної пригоди встановлюються. 

За даними кримського управління МНС, аварія сталася під час туману.

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