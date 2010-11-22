Підприємці просять Януковича накласти вето на податковий кодекс

Близько 150 підприємців, присутніх у понеділок біля будівлі міської державної адміністрації Севастополя, підтримали ультиматум, висунутий під час всеукраїнської акції протесту, яка спрямована на недопущення підписання президентом України ухваленого Верховною Радою податкового кодексу.

«Ми також, як і присутні в Києві, вимагаємо від президента накладення вето на податковий кодекс», - зачитала вимогу севастопольських підприємців до Віктора ЯНУКОВИЧА один із організаторів акції Любов ОГНЄВА.

У документі також говориться, що у разі введення в дію нового податкового кодексу, підприємці будуть вимушені захищати право на діяльність «безстроковими страйками і акціями громадянської непокори».

Під час пікету була схвалена ідея створення незалежної профспілки підприємців Севастополя, активісти почали складати список ініціативних груп від функціонуючих у місті ринків.