Порушено справу про незаконне виділення 3 га за 4 млн. грн. в Ялті

Прокуратура Криму порушила кримінальну справу проти ялтинських чиновників, які незаконно виділили кооперативу три гектари землі вартістю 3,8 млн. грн. для житлового будівництва, повідомила прес-служба відомства.

«Під слідством за лобіювання інтересів членів кооперативу, зареєстрованого з порушенням закону, опинилися посадовці ялтинської міської ради й один із керівників ялтинського міського управління земресурсів», - йдеться в прес-релізі.

Три гектари в районі «Поляни казок» було незаконно віддано в 2009 році на умовах безкоштовної приватизації житлово-будівельному кооперативу, що складається лише з чотирьох засновників.

Чиновникам інкриміновано скоєння злочину, передбаченого ч.2 ст. 364 кримінального кодексу, - зловживання службовим становищем.

Слідчий відділ прокуратури проводить розслідування.