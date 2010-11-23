Севастополь сподівається освоїти мільйони, які підкидає Росія

Влада Севастополя впевнена, що до бюджету міста вчасно і в повному обсязі надійдуть усі кошти, що виділяються з бюджету Росії на соціально-економічний розвиток регіону, заявив на брифінгу заступник голови севастопольської держадміністрації Ігор ЛОКТІОНОВ

«Буквально сьогодні фінансовими рахунками пройшло надходження від Росії в розмірі 7,6 млн. грн. До кінця тижня місто зможе одержати ці гроші. Раніше вже одержано 19 млн. грн.», - сказав віце-губернатор.

Таким чином, зазначив він, «залишається останній у 2010 році платіж у розмірі близько 10 млн. грн. Російська Федерація припускала здійснити його 28-29 листопада». Проте в цьому разі, підкреслив ЛОКТІОНОВ, у міста залишається дуже мало часу для освоєння цих коштів нашими підрядниками, хоча велика частина робіт уже виконана: «Тому ми просимо російську сторону наблизити цю дату».

ЛОКТІОНОВ також зазначив, що надходження кожного траншу контролюють експерти з Росії.

Виділення з бюджету РФ коштів Севастополю передбачене міжурядовою угодою. Гроші йдуть на фінансування регіональної програми соціально-економічного розвитку і, насамперед, на будівництво об`єктів соцкультпобуту в місцях найбільш компактного проживання сімей військовослужбовців Чорноморського флоту Росії.

У 2010 році до бюджету Севастополя відповідно до українсько-російських домовленостей з бюджету РФ (через Міністерство фінансів України) мали переказати 38 млн. грн.

Минулого року влада Севастополя не встигла освоїти 7 млн. грн., що надійшли з РФ в грудні .

Кілька місяців тому севастопольська адміністрація представила керівництву уряду України нові розрахунки, відповідно до яких сума коштів, переказаних РФ на соціально-економічний розвиток міста, мала бути збільшена приблизно в чотири рази.