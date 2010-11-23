47% сімферопольців: помаранчева революція не повториться (фото)

46,6% сімферопольців, опитані всеукраїнською молодіжною громадською організацією "Спілка молодих політологів України", вважають, що події помаранчевої революції в історії країни більше не повторяться, повідомила прес-служба сімферопольської організації спілки.

"Деякі мотивували свою відповідь тим, що люди не вийдуть на новий "майдан". Коментуючи свій вибір, респонденти наголошували на тому, що сьогодні не існує тих політичних сил, які володіли б певним ресурсом для проведення нової "революції" і були зацікавлені в ній", - заявив голова сімферопольської організації "Спілки молодих політологів України" Іван МЕЗЮХО.

Ще 33,6% респондентів, відповідаючи на питання "Як Ви вважаєте, чи можливо повторення подій помаранчевої революції?", припустили, що такого роду гіпотеза має право на існування. 19,8% респондентів не змогли відповісти.

У ході дослідження методом вуличного інтерв`ювання було опитано 1012 респондентів, квота відповідає дорослому населенню міста (18 - 75 років) за статтю, віком. Статистична похибка не перевищує 3%.

Фото УНІАН